Клиенты разоренных банков устроили массовый митинг в Тюмени

Ограничить полномочия Банка России и сделать его работу более прозрачной, внеся соответствующие изменения в законодательство РФ, требовали участники масштабного митинга, состоявшегося сегодня в центре Тюмени, - вкладчики различных российских банков, подвергшихся разорению.

В общей сложности на акцию собралось более 300 человек, включая клиентов недавно лишенного лицензии банка «Югра», чье руководство как раз сейчас судится с Центробанком в арбитраже, оспаривая его постановления о введении временной администрации и моратория на выплаты кредиторам.

«Решение ЦБ и АСВ мы считаем полностью незаконным. Банк был надежным, и претензии регулятора безосновательны. Мы будем бороться за деньги вкладчиков», - заявил один из вкладчиков «Югры».

Участники митинга считают, что вкладчики всех российских банков находятся в положении заложников, зависящих от решений главного финансового регулятора страны - из-за его особого статуса, дающего ЦБ РФ принимать решения в атмосфере непрозрачности и отсутствия какого-либо внешнего контроля.

«Прикрываясь собственными нормативными актами, неподконтрольный правоохранительным органам ЦБ не только не раскрывает нам информацию о выдаче предписаний и наличии у банков каких-то проблем, но отказывается предоставлять основания своих решений или действий. В результате любой банк в любой момент может быть подвергнут санкциям, проще говоря, рейдерскому захвату ЦБ без объяснения причин, как это произошло с банком «Югра» и его вкладчиками», - предупредил руководитель инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.

Участники митинга выдвинули целый ряд требований, которые, по их мнению, восстановят справедливость и «здоровый» климат в банковском секторе.

В частности, клиенты-«превышенцы», чьи вклады больше 1,4 млн рублей (это сумма, покрываемая государственной системой страхования вкладов), требуют от Центробанка возвращения их денег в полном объеме. Свою позицию они аргументируют тем, что в первую очередь должны удовлетворяться требования добросовестных вкладчиков, ради защиты которых ЦБ якобы начинал банковскую «чистку», а уже потом - Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Еще одно требование участников митинга в Тюмени - вернуть заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, который был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру в связи с действиями ЦБ в отношении «Югры», но сразу же покинул страну и, по некоторым данным, находится сейчас в Монако.

Кроме того, на митинге было объявлено о создании в России национального «Союза вкладчиков» - организации, которая представляет интересы клиентов банков на высшем уровне (то есть в Генеральной прокуратуре и Государственной думе) и отстаивает законные права россиян на возврат принадлежащих им денежных средств, утраченных из-за рискованной политики Центробанка и Агентства по страхованию вкладов.

Активист Союза призвал участников митинга регистрироваться на сайте организации, чтобы объединиться в борьбе против неправомерных действий главного финансового регулятора.

Подводя итоги тюменской массовой акции, Николай Николаев заявил, что она станет импульсом для проведения подобных мероприятий - пикетов вкладчиков разоренных банков - по всей стране. «Мы будем добиваться проведения аналогичной акции в центре Москвы», - заверил он.

Напомним, как сообщал NewsInfo , вкладчики «Югры» трижды обращались в московскую мэрию с заявками на проведение митинга в центральной части столицы, но получили отказ, сопровождавшийся требованием сократить заявленное количество участников. Вместо предлагаемых активистами мест в центре Москвы мэрия разрешила проводить акцию только в «Гайд-парке» Сокольников, что категорически не устраивает инициативную группу.