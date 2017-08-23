Неизвестные на машине с польскими номерами убили иностранца в центре Киева

Украина вывела солдат НАТО на парад в честь своей независимости
Министр обороны страны Степан Полторак сменил привычную «Чайку» на Hummer, из которого отдавал честь марширующим.
Министр обороны страны Степан Полторак сменил привычную «Чайку» на Hummer, из которого отдавал честь марширующим.
Исследование «Левады-центра» проводилось с 18 по 22 августа 2017 года в 137 населенных пунктах страны.
Согласно имеющейся у украинской полиции информации, на улице Шота Руставели в центральной части Киева неизвестными был убит 29-летний мужчина. «Личность погибшего установлена - это гражданин другого государства, 1988 года рождения», - говорится в сообщении правоохранителей в Facebook, но без уточнения гражданства жертвы.
Сообщается, что преступники расстреляли мужчину и сразу же скрылись на Volkswagen Jetta с польскими номерами. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь иностранцу: он скончался примерно через полчаса после прибытия скорой помощи.
Заведено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В городе объявлен план «Перехват». Полиция осматривает ближайшие улицы на наличие камер видеонаблюдения, зафиксировавших убийство. Правоохранителями проводится поиск свидетелей происшествия.