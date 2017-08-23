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    • Опубликована
    • сегодня в 13:48

Неизвестные на машине с польскими номерами убили иностранца в центре Киева

Согласно имеющейся у украинской полиции информации, на улице Шота Руставели в центральной части Киева неизвестными был убит 29-летний мужчина. «Личность погибшего установлена - это гражданин другого государства, 1988 года рождения», - говорится в сообщении правоохранителей в Facebook, но без уточнения гражданства жертвы.

Сообщается, что преступники расстреляли мужчину и сразу же скрылись на Volkswagen Jetta с польскими номерами. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь иностранцу: он скончался примерно через полчаса после прибытия скорой помощи.

Заведено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В городе объявлен план «Перехват». Полиция осматривает ближайшие улицы на наличие камер видеонаблюдения, зафиксировавших убийство. Правоохранителями проводится поиск свидетелей происшествия.

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