Андрей Григорьев: мы создали плащ-невидимку

Наука побеждать — одно из сложнейших умений, которое немыслимо без слаженной работы ученых в закрытых лабораториях. Генеральный директор Фонда перспективных исследований, являющегося кузницей научных открытий для российской оборонки, доктор технических наук Андрей Григорьев раскрыл ряд тайн и рассказал о "вечных" носителях информации, сверхлегких "плащах-невидимках" и жидкостном дыхании.

— Хотелось бы поговорить с вами о роли науки в условиях перехода развитых стран к шестому технологическому укладу. Как меняется эта роль в целом и для нашей страны в частности?

— Современная наука, я говорю прежде всего о естественно-научных дисциплинах, давно трансформировалась из индустрии открытий в мощный двигатель развития техники и технологий. Научно-технический прогресс стал непрерывным и все более ускоряющимся процессом, результатами которого все пользуются в повседневной жизни: без всевозможных гаджетов, роботизированных устройств, информационных систем, современных медицинских препаратов и новейших лечебных методик мы уже не представляем своего существования.

Сегодня путь от научного открытия до его реализации в массовом продукте стремительно сокращается; не успевая потерять свои потребительские качества, технологические новинки сменяются еще более совершенными устройствами. Подобные процессы наблюдаются и в сфере технологий для обеспечения обороны и безопасности.

Поэтому для нашей страны, как и для любого другого государства, опережающее развитие научно-технического потенциала является важнейшим способом не только повышения уровня социально-экономического развития, но и обеспечения государственного суверенитета.

— Современный ученый — какой он? Чем он увлечен, о чем волнуется, к чему стремится? Каким он должен быть, на ваш взгляд?

— Это такой же человек, как и все, однако для того, чтобы двигать науку вперед, ему необходимо серьезное фундаментальное образование, глубокие теоретические и практические знания, широкий кругозор. Ученый должен уметь воспринимать и анализировать большие объемы информации, отделять главное от второстепенного, учитывать новейшие научные достижения в своей и смежных областях. И самое главное — не терять интереса к тому, что делаешь: наука не прощает равнодушия. Ею нужно серьезно болеть, а не заниматься факультативно.

— Как выстроено взаимодействие ФПИ с ведущими отечественными научными центрами, институтами развития и другими государственными фондами? Что в приоритете: конкуренция или сотрудничество?

— За прошедшее с момента создания время фонд заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, в том числе с Российской академией наук, крупнейшими научно-исследовательскими институтами, госкорпорациями, университетами, фондами и институтами развития. Мы со всеми ведем диалог, обмениваемся актуальной информацией; где это возможно — организуем совместную работу или начинаем реализацию научно-технических проектов фонда.

Что до вопросов конкуренции, то это хорошо скорее для сферы бизнеса, а при решении вопросов, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности страны, гораздо более значимо сотрудничество, нежели соперничество. В связи с подобной спецификой фонда, стоящие перед нами задачи и выработанные подходы к их решению отличаются от тех задач и подходов, которые практикуются другими государственными фондами и институтами развития. Поэтому конкуренции не может быть по определению. Однако это, конечно же, не означает, что наши принципы работы являются единственно верными, все подобные структуры выбирают свой путь в зависимости от стоящих перед ними задач.

Благодаря выстроенной системе взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, госкорпорациями, производственными объединениями и другими заинтересованными организациями мы имеем возможность оперативно переводить результаты наших проектов в опытно-конструкторские работы, сокращая время выхода в промышленную серию. Так что на первом месте для нас сотрудничество и совместная конструктивная работа.

— Есть ли у фонда свои истории успеха — примеры проектов, о результатах которых можно говорить открыто?

- Действительно, несколько проектов фонда уже завершены, их результаты нашли своего потребителя. Некоторые проекты близки к завершению, уже можно говорить об их успешности. Например, проект по созданию прототипа "вечного" носителя информации, а также образцов высокоскоростных устройств записи и считывания для него. Его также называют устройством с многомерной объемной памятью.

Для реализации этого проекта фонду удалось объединить ведущих российских специалистов, в том числе вернувшихся из-за рубежа, в области информационных технологий, материаловедения, оптики, лазерной техники и микромашининга. К проекту подключилось Минобрнауки, совместно с Минпромторгом были определены практические перспективы применения создаваемой технологии.

В ноябре 2015 года в лаборатории фонда была создана новая система записи, которая позволила десятикратно увеличить предельную скорость записи информации на носитель по сравнению с предыдущими достижениями. В августе 2016 года был создан новый носитель на основе кварцевого стекла, в ноябре сотрудники лаборатории фонда впервые продемонстрировали потоковое считывание данных, записанных на носителе из кварцевого стекла.

Кроме того, разработанный носитель устойчив к высоким температурам, влаге, радиации, электромагнитному излучению и другим видам воздействия. Эта технология станет революционной в архивном деле и сделает Россию лидером в области систем хранения информации.

Достигнутые в рамках проекта результаты широко обсуждаются в мировом научном сообществе и в СМИ, так как технологии, полученные лабораторией фонда, существенно опережают ведущих зарубежных разработчиков в данной сфере.

Также можно отметить проект по созданию новых материалов специального назначения с уникальными свойствами на основе получения ультратонких волокон с использованием электроформования.

Нашими экспертами была сформирована концепция создания на основе ультратонких нетканых материалов средств защиты органов дыхания и кожи от опасных факторов химической, биологической и радиационной природы, а также средств снижения заметности и обеспечения жизнеспособности человека в экстремальных климатических условиях. Проведенный фондом анализ технологии показал возможность ее применения для получения сверхлегких, высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, а также для экстремальных видов спорта.

В середине 2014 года для реализации проекта была создана соответствующая лаборатория фонда. Уже в середине 2015 года были продемонстрированы перспективные образцы нетканых материалов, превосходящие все отечественные и зарубежные аналоги по комплексу защитных и эксплуатационных свойств. Также был создан образец материала, существенно превосходящий по своим свойствам широко известный зарубежный мембранный материал. К середине 2016 года были отработаны технологии получения уникальных материалов, налажены производственные связи с изготовителями специальных тканей для силовых ведомств. Проведенные в 2016 году испытания подтвердили уникальные свойства разработанных образцов.

Например, образец созданного фильтрующего материала значительно превосходит имеющиеся аналоги по эффективности задержки самых мелких опасных аэрозольных частиц. К последним относятся вирусы, токсины, аллергены и ряд других токсикантов. Разработанная технология может стать основой для создания широкого класса средств защиты для медицинских, военных и других целей.

К концу 2016 года фондом организовано взаимодействие с потенциальными потребителями, в том числе представителями силовых ведомств, производителями одежды для полярного климата, активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Проект завершился в августе 2017 года, закончены испытания созданных образцов в условиях, приближенных к условиям естественной эксплуатации.

— Какие у фонда ближайшие планы и что бы вы могли пожелать коллегам-ученым сегодня, в День российской науки?

— Планов очень много, это тема для отдельного разговора. Например, именно сегодня мы открываем на базе научно-исследовательского института медицины труда лабораторию по изучению жидкостного дыхания — метода, способного заметно продвинуть исследование человеком ранее не изученных морских и океанских глубин, а также имеющего серьезные перспективы применения в медицинских целях.

Под жидкостным дыханием, как биомедицинской технологией, понимают вентиляцию легких не воздухом, а насыщенной кислородом жидкостью, обеспечивающей достаточную оксигенацию крови.

В ближайшей и среднесрочной перспективе коллектив лаборатории будет углубленно исследовать и усовершенствовать эту пока экспериментальную технологию в интересах биомедицины. Наиболее важной научной задачей на сегодняшний день представляется изучение особенностей влияния различных переносящих кислород веществ на газообмен и другие функции клеток, тканей и органов млекопитающих.

Применительно к задачам лаборатории предполагается, что результаты проводимых исследований найдут самое широкое применение в медицине, в области неотложного лечения различных заболеваний и поражений легких: термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний. Также применение возможно в качестве субтехнологии для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств. Уже сегодня некоторые химически инертные вещества, обладающие высокой кислородтранспортной функцией, в частности лекарства на основе жидких перфторуглеродных соединений, с успехом используются в микрохирургии глаза, косметологии, трансплантологии и других областях медицины.

Одним из наиболее важных направлений работы лаборатории является разработка медико-биологических основ технологии самостоятельной аварийной эвакуации подводников с больших глубин на поверхность моря.