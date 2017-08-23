Путину доверяет каждый второй россиянин, Медведеву – каждый десятый

«Левада-центр» провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство граждан России доверяют действующему президенту и довольны его работой: Владимир Путин занимает первое место по уровню доверия среди политиков у граждан России.

По уровню доверия населения политики страны выстроились в рейтинг следующим образом: на первом месте Владимир Путин, на втором - министр обороны Сергей Шойгу, на третьем - глава МИД РФ Сергей Лавров.

О доверии действующему президенту России заявили 58% процентов опрошенных. При этом 83% граждан одобряют деятельность Путина, которую он ведет на посту главы государства. О недовольстве работой президента заявили 15% россиян.

Положительно отозвались о деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 48% респондентов, более половины опрошенных не удовлетворены его профессиональной деятельностью - и лишь 11% доверяют действующему главе правительства.

14% респондентов вовсе не доверяют никому из российских политиков, еще 11% участников исследования совершенно не интересуются политикой.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России, он проводился с 18 по 22 августа в 137 населенных пунктах страны.