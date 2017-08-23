Украина вывела солдат НАТО на парад в честь своей независимости

В самом центре Киева сегодня, 24 августа, состоялся военный парад в честь 26-й годовщины независимости страны. Впервые в нем приняли участие военнослужащие сразу из девяти стран НАТО.

По Крещатику - главной улице украинской столицы - прошли маршем около 4,5 тысяч военных, более 230 участников - представители стран Североатлантического альянса. Среди почетных гостей - глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министр обороны Украины Степан Полторак встретил военнослужащих на американском военном автомобиле Hummer вместо советского автомобиля «Чайка», который всегда был задействован в подобных торжествах раньше.

Военная техника в этом году не участвовала в самом параде, она демонстрируется в рамках выставки вооружений «Мощь непокоренных», которая будет открыта на Крещатике до 27 августа. Часть армейских экспонатов, среди которых новые модели вооружений, после выставки отправится в Донбасс для выполнения военных действий, как сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Правопорядок на улицах украинской столицы сегодня обеспечивают около 7 тыс. силовиков.

Фото: @marimitr