Украина вывела солдат НАТО на парад в честь своей независимости

Путину доверяет каждый второй россиянин, Медведеву – каждый десятый
Исследование «Левады-центра» проводилось с 18 по 22 августа 2017 года в 137 населенных пунктах страны.
Исследование «Левады-центра» проводилось с 18 по 22 августа 2017 года в 137 населенных пунктах страны.
Этот способ идентификации начнут внедрять в российских кредитных организациях уже с 2018 года.
В самом центре Киева сегодня, 24 августа, состоялся военный парад в честь 26-й годовщины независимости страны. Впервые в нем приняли участие военнослужащие сразу из девяти стран НАТО.
По Крещатику - главной улице украинской столицы - прошли маршем около 4,5 тысяч военных, более 230 участников - представители стран Североатлантического альянса. Среди почетных гостей - глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Министр обороны Украины Степан Полторак встретил военнослужащих на американском военном автомобиле Hummer вместо советского автомобиля «Чайка», который всегда был задействован в подобных торжествах раньше.
Военная техника в этом году не участвовала в самом параде, она демонстрируется в рамках выставки вооружений «Мощь непокоренных», которая будет открыта на Крещатике до 27 августа. Часть армейских экспонатов, среди которых новые модели вооружений, после выставки отправится в Донбасс для выполнения военных действий, как сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Правопорядок на улицах украинской столицы сегодня обеспечивают около 7 тыс. силовиков.
Фото: @marimitr