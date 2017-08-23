Северная Корея открыла первое турагентство для россиян

В России появилось первое официальное туристическое агентство Северной Кореи, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он подчеркнул, что у компании очень хорошие перспективы развития и обещал информационную поддержку.

Основанное в 2017 году агентство называется NKOREAN и предлагает россиянам путешествия в КНДР. Эксперты выражают надежду, что корпорация сможет совершить прорыв на российском рынке, ведь на данное направление у наших туристов есть определенный спрос.

Поддерживать работу агентства будет посольство КНДР в Москве, деятельность NKOREAN одобряет правительство Северной Кореи. Сейчас NKOREAN в процессе регистрации, которая займет предположительно около полутора месяцев. Но уже сейчас ведется прием заявок от желающих приобрести путевки.

Дипломат северокорейского посольства в России Ким Сен Хун заявил, что республика может гарантировать полную безопасность туристов на своей территории и вообще является одной из самых мирных стран на земном шаре.

Кроме того, значительно сократился срок выдачи виз КНДР для российских граждан: если раньше процесс мог длиться до трех недель, то теперь период обработки заявок занимает всего три-пять дней. Стоит оформление 40 евро (обычно входит в стоимость турпакета), для него нужен стандартный набор документов, как на шенген.

Турпоток из России в Северную Корею пока невелик, особенно если сравнивать с другими направлениями. По словам директора по продажам NKOREAN Юлии Мухтасиповой, пока в КНДР ежегодно приезжают около 260 россиян, в нынешнем году там уже побывали 180-200 туристов из РФ, так что по итогам года возможен прирост. В целом республику за год посещают по меньшей мере 100 тысяч туристов из разных стран мира, так что российскому сегменту есть куда расти. «Мы надеемся, что теперь турпоток вырастет, до 450-600 человек уже в следующем году», - заявила она. Самостоятельные путешествия в КНДР при этом по-прежнему запрещены, иностранные туристы могут приезжать в республику только в составе организованных групп.

«Туристов привлекают красивая природа - горно-скалистая местность, реки и озера, города Северной Кореи и Пхеньян - ядро туризма КНДР, который восхищает туристов своей архитектурой. Также в Северной Корее популярно посещение фестивалей и национальных праздников», - отметил представитель компании Korea International Travel Company Ким Ен Ир.

Сейчас у россиян существует четыре возможности добраться до Северной Кореи - авиарейсами Владивосток-Пхеньян и Пекин-Пхеньян (это самый популярный вариант на сегодняшний день), по железной дороге, на автомобиле и по морю. Например, между Раджином и Владивостоком курсирует специальный паром для российских туристов, путевка на который, включающая трансферы на пароме и внутри страны, питание, размещение в отеле и экскурсионную программу, стоит около 27 тысяч рублей.

Стоимость туров в NKOREAN начинается от 70 тыс. рублей за неделю, и это без авиабилетов. Правда, директор турагентства по развитию Виктор Воротынцев пообещал, что в перспективе будут разработаны программы «для тех людей, у которых недостаточно денежных средств, чтобы поехать в данные туры».