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    • Опубликована
    • сегодня в 12:58

Двум росгвардейцам вменили халатность из-за убийства Драчёва

В Следственном комитете России заведено уголовное дело в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Сообщение об этом появилось на официальном сайте СКР.

Сотрудников Росгвардии подозревают в халатности. Версия следствия гласит, что именно она повлекла за собой гибель 32-летнего Андрея Драчёва, который погиб в драке с Анаром Аллахверановым. Конфликт возник при двух сотрудниках Росгвардии, которым, согласно должностным обязанностям, следовало пресечь разборки и задержать обоих молодых людей.

Драка произошла 20 августа в центре Хабаровска около торгового центра. Андрей Драчёв скончался в больнице от полученных увечий. Медики считают, что причиной стала серьезная черепно-мозговая травма.

Второй участник конфликта - 25-летний житель Хабаровска Анар Алияр оглы Аллахверанов - скрылся с места преступления и сейчас находится в федеральном розыске. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. За информацию о месте нахождения злоумышленника полиция обещает вознаграждение в полмиллиона рублей.

Сегодня, 24 августа, в Хабаровске проходит прощание с Андреем Драчёвым, на которое пришли около 300 человек, сообщает «Интерфакс». Спортсмена хоронят на Центральном городском кладбище.

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