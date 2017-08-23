Тайне Рождества Христова должно приносить поклонение, а не исследование. Если мы не знаем путей ветра, ни того, как образуются кости во чреве материнском (Еккл. 11, 5), тем менее можем мы знать, как Святейший Господь был соткан во чреве Святейшей Своей Матери. Рождество Христово было от Духа Святого и Марии Девы, как исповедуем мы в Символе веры. Оно было возвещено Ангелом и проповедано Писаниями. Евангелие от Матфея приводит пророчество Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына». Учение о девственном рождении Спасителя — Богооткровенная истина. Дух Святой, сотворивший мир, теперь творит Спасителя мира. Творец мира, веявший над водами и утверждавший жизнь на заре утра творения, Тот, Кто действовал в творении первого человека, совершает чудо всех веков, которое называется Воплощением. Бог, сотворивший человека из ничего, создавший жену из мужа без участия жены и мужа, сейчас творит Иисуса из Назарета без участия мужа. Святость этих слов постигается только действием в нас Святого Духа, совершившего тайну Воплощения.

Протоиерей Александр Шаргунов.