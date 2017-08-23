Российского туриста обстреляли на побережье Черногории

Черногорские СМИ сообщают, что в среду, 23 августа, 29-летний россиянин катался на водном катере между островом Святого Николая и мысом Завала, когда вдруг неизвестный открыл по нему стрельбу из пистолета.

По счастливой случайности турист из России не пострадал, он обратился в полицию, указав в заявлении, что в него стрелял водитель белого катера. Полицейские оперативно разыскали водное судно и задержали подозреваемого. У 29-летнего жителя Черногории оказалась лицензия на ношение огнестрельного оружия, которое, однако, уже изъято у него. Злоумышленник арестован, полиция выясняет мотивы стрельбы.

Ранее отмечалось, что за первые шесть месяцев 2017 года, поток российских туристов в Черногорию вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом за 2016 год: за первое полугодие там отдохнули 179 тыс. россиян.

Также Россия стала лидером по числу туристов в этой балканской стране в июне текущего года, несмотря на то, что в конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян хорошо подумать, прежде чем ехать отдыхать на черногорские курорты.