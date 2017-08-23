С 2018 года банки в России начнут узнавать клиентов по глазам

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В нескольких крупнейших банках России планируют ввести инновационный способ распознавания клиентов. Процедура будет происходить с помощью сканирования сетчатки глаза. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информацию, полученную от банков ВТБ, ВТБ24 и Бинбанк.
Подобную систему идентификации клиентов изучает и Тинькофф Банк. Именно этот способ аутентификации является одним из самых точных и надежных в мире, но в то же время технически сложным в реализации. Помимо этого, соответствующее оборудование является довольно дорогостоящим.
Группа ВТБ уже начала сотрудничество с крупнейшим специалистом в области системы распознавания сетчатки для работы в мобильных приложениях. Инновационную систему планируется ввести уже со следующего года. Представитель банка сообщил, что идентификация клиентов по сетчатке глаза станет возможной в отделениях банках, банкоматах, а также на некоторых моделях смартфонов.
Один из недостатков подобного метода аутентификации - трудоемкая техника процесса. Клиент должен некоторое время сохранять неподвижность и не изменять направление взгляда. Однако этот способ обеспечивает безопасность проведения крупных транзакций, ведь сканирование сетчатки глаза пользователя даже более надежно, чем дактилоскопия.