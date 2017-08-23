Авиасообщение с Египтом не восстановят к Новому году

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом не будет возобновлено до конца этого года. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в российских дипломатических кругах.

Аэропорты египетских Хургады и Шарм-эль-Шейха будут проинспектированы специальными службами до 30 сентября 2017 года, как рассказал собеседник газеты. Причиной приостановки авиасообщения между двумя странами называют неуверенность России в безопасности египетских аэропортов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал позитивные сдвиги в этом вопросе, прежде всего они касались аэропорта в Каире. Скорее всего, именно он будет открыт для приема россиян раньше остальных египетских аэропортов. Однако все будет зависеть от ситуации в стране, от ее политической обстановки.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прервано еще в 2015 году, когда в ноябре над Синаем потерпел крушение самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту. Случившееся было признано терактом. Точные причины крушения выясняются спецслужбами до сих пор.