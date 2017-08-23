В интернете появилось видео с места взрыва в Киеве

Северная Корея открыла первое турагентство для россиян
Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.
Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.
Исследование «Левады-центра» проводилось с 18 по 22 августа 2017 года в 137 населенных пунктах страны.
В сети появились фото и видео с места взрыва, прогремевшего в центре украинской столицы. Неизвестный предмет подорвался на улице Грушевского, неподалеку от выставки военной техники, открытой накануне.
Взрыв произошел около 14:00 по местному времени, пострадавших двое - это мужчина и женщина. По словам очевидцев, мужчина ранен в голову. Однако есть видеозапись, сделавший которую свидетель событий утверждает, что пострадали две женщины, которых впоследствии увезли на машинах скорой помощи.
Судя по фотографиям, участок места взрыва оцеплен, на нем работают спецслужбы, в частности, эксперты-взрывотехники. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Сегодня, 24 августа, в центре Киева проходил военный парад в честь 26-й годовщины независимости Украины, в нем принимали участие военные НАТО.