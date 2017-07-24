Морскую авиацию в 2018 году вооружат самолетом-амфибией Бе-200

Таганрогский научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева в 2018 году начнет производство модифицированной версии гидросамолета Бе-200 в интересах Министерства обороны РФ. Такое заявление сделал генеральный конструктор предприятия Юрий Грудинин на церемонии передачи первого самолета-амфибии МЧС.

- До конца 2017 года мы построим еще четыре самолета для МЧС России, а в следующем году приступим к производству Бе-200 для Минобороны, - заявил Грудинин.

О количестве машин, которые поступят в распоряжение военного ведомтства, пока не сообщается.

По словам директора по внешнеэкономическим связям и коммерции ТАНТК имени Бериева Михаила Гончарова, изготовленные для военных амфибии могут быть использованы в качестве поисково-спасательных самолетов морской авиации. Кроме того, в результате модификации гидросамолеты стали многофункциональными летательными комплексами и после установки соответствующего оборудования могут использоваться в качестве противолодочных самолетов.

Проявили интерес к модифицированной амфибии Бе-200ЧС иностранные покупатели.

- По итогам Международной выставки Airshow China в Чжухае ТАНТК им Г.М. Бериева и китайская компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd подписали меморандум о поставке двух Бе-200 с опционом на две амфибии, - заявил Михаил Гончаров.

Кроме того, подписаны соглашения об открытии в КНР лицензионного производства самолета Бе-103.

Подписан также меморандум о поставке двух самолетов Бе-200ЧС с опционом еще на две машины для Королевских ВВС Таиланда. Ведутся переговоры о поставке четырех амфибий Бе-200 в Индонезию. Интерес к самолету проявляет и Вьетнам. Также ТАНТК им Г.М. Бериева подписал меморандум о поставке одного Бе-200ЧС с опционом еще на одну машину с Казахстаном.

Бе-200 может эксплуатироваться с аэродромов класса Б с длиной полосы 1800 метров и водных акваторий длиной не менее 2300 метров при глубине водоема не менее 2,5 метра. Самолет способен взлетать и садиться на воду при высоте волны до 1,3 метра, при этом специальные меры защиты от коррозии позволяют эксплуатировать самолет в открытом море.

Фото: Alexxx1979 (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons