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Мир

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Украина усложнит россиянам въезд на свою территорию

Источники в правительстве и Верховной раде утверждают, что изменения будут внесены в ближайшее время.

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На Кубани шестьсот девушек-казачек отправились служить в армию

В 2016 году на Кубани более 600 девушек-казачек решили начать службу в армейских частях Южного военного округа по контракту. Для сравнения, три года назад - в 2013 году - служить в армии на Кубани изъявили желание всего 70 представительниц прекрасного пола.

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    • Опубликована
    • сегодня в 19:23

Турция шокировала российский рынок туризма своей популярностью

Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела опрос среди крупнейших игроков туристического рынка - Pegas Touristik, TUI Россия, «НТК Интурист» , ANEX Tour и др. - и составила по его итогам рейтинг самых популярных у россиян курортов для отпуска в «бархатный сезон».

По данным рейтинга на 21 августа 2017 года в ТОП-5 популярнейших стран для отдыха в период с августа по октябрь вошли Турция, Россия, Греция, Кипр и Испания.

Однако по количеству проданных путевок в указанный период Россия занимает первое место у компании «Библио-Глобус». Если сравнить периоды бронирования путевок россиянами в 2016 и 2017 годах, то разница колоссальная: в нынешнем году на юге России отдохнули на 92% больше туристов, нежели в прошлом.

Третье место в рейтинге занимает Греция, наибольшей популярностью пользуются острова Родос и Крит.

Четвертую строчку туристы отвели Кипру, где облюбовали курорт Айя-Напа. Но если не удалось отдохнуть летом, то есть еще время до октября. В этом месяце - самый пик «бархатного сезона» на Кипре, время самой комфортной температуры воздуха и моря.

А замыкает пятерку лидеров жаркая Испания: если говорить о пляжных курортах этой страны, то один из наиболее популярных - это культовая Ибица.

«Бронирования экскурсионных туров в Великобританию, Францию, Италию, Венгрию, Чехию, Германию и Швейцарию доходят вплоть до ноября», - сообщили в BSI Group.

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