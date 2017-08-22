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    • Опубликована
    • сегодня в 14:06

Смерч «написал» в сочинском небе букву Г

Вчера утром 22 августа на Чёрном море у берегов Сочи был замечен смерч, который напугал и удивил жителей города и туристов не только крупным размером, но и своей формой. Столб воды поднялся в воздух, причудливо напомнив букву «Г».

Очевидцы природного катаклизма выложили в соцсети фотографии и видеоролики, на которых отчетливо видно, как всего за несколько минут водяной столб превращается в мощный вихрь. До берега смерч не дошел, распавшись над водами Чёрного моря.

В МЧС по Краснодарскому краю сообщают, что никакого ущерба городу необычный смерч нанести не успел. Большинство отдыхающих даже не поспешило уйти с пляжа, продолжая купание, несмотря на то, что местами порывы ветра от природного явления сметали лежаки и полотенца сочинцев и туристов.

Чуть ранее региональное управление МЧС сообщало о надвигающихся на Чёрное море смерчах, ливнях и грозах.
Специалисты говорят, что ранее у берегов Сочи наблюдались небольшие смерчи, но чаще всего они не представляют из себя опасности. Гораздо больше стоит опасаться ливневых дождей, которые размывают пляжи и сметают пляжные постройки.

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