Госдеп обвинил Россию в вооружении талибов

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выступил с обвинительной речью в адрес России, заявив, что она якобы осуществляет поставки оружия участникам запрещенного в РФ афганского движения «Талибан».

«Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство», - сказал Тиллерсон журналистам в ходе планового брифинга.

Тема заявления связана с недавним всплеском интереса к Афганистану в Белом доме: накануне президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация меняет тактику на афганской территории. Теперь главной задачей размещенного там американского военного контингента будет не допустить превращения страны в «безопасное убежище для исламистских боевиков, которые стремятся напасть на Соединенные Штаты». В связи с изменением приоритетов и их прямой связью с национальными интересами США решено расширить полномочия находящихся в Афганистане американских военных «в сфере борьбы с терроризмом».

Россия же не скрывает, что не видит целесообразности в пребывании американцев на афганской территории, поскольку, как выразился спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью газете «Известия», «армия США ничего толком не может сделать», а страна в ее присутствии «становится мировым инкубатором международного терроризма».

Вопрос о предполагаемом взаимодействии Москвы с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ), «Талибан», а также с движениями ХАМАС и «Хезболла» был поднят украинской делегацией в конце мая: на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси посланники Киева передали вице-президенту организации Расе Юкнявичене доклад с обвинениями соответствующей направленности. В Москве на это отреагировали спокойно, назвав подобные инсинуации «мейнстримом».