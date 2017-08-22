Спиннеры утроили импорт пластмассовых игрушек в Россию

Во втором квартале 2017 года почти на треть, а если быть точнее, на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос импорт пластмассовых игрушек в Россию. Об этом рассказывает издание «Известия», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. В Россию было ввезено 68,8 млн единиц товара общей стоимостью 24,8 млн долларов.

Виновник - спиннер, который теперь можно встретить практически в любом магазине или киоске. Шарикоподшипник, вокруг которого крутятся три или более «лепестка», достаточно легкий и небольшой предмет, а его повсеместная популярность заставляла закупать игрушку в большом количестве. Яркий и крутящийся, спинер быстро завоевал интерес не только детей, но и взрослых, которые покупали игрушку для себя, ведь она считается антистрессовой.

Однако президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цецулина утверждает, что причиной роста импорта пластмассовых игрушек на российский рынок можно назвать и укрепление рубля. Ведь в последние два года из-за сильной разницы в курсах был спад ввоза.

«Яндекс.Деньги» и Aliexpress провели исследование, и в результате оказалось, что «спиннер» - самый популярный запрос в поисковиках россиян. Но в текущем месяце игрушкой в интернете интересовались уже на 70% меньше пользователей, чем еще в середине лета, когда вокруг спиннера в сети рождались сотни шуток.

Эксперты считают, что предложение превысит спрос уже в ближайшее время, в сентябре, когда лети пойдут в школу, а игрушкам придется отойти на второй план.