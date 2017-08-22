Кирилл Серебренников рассказал об условиях в камере

Кирилл Серебренников, которого сотрудники Следственного комитета задержали накануне, находится сейчас в двухместной камере на Петровке, 38, сообщает ТАСС. Подозреваемый не может быть помещен в СИЗО до соответствующего решения суда.

Режиссер не жалуется на условия своего содержания, а сокамерника - мужчину, задержанного за взятку, он назвал «адекватным и вежливым».

Кирилл Серебренников отрицает свою вину в преступлении, в котором его подозревают. Художественного руководителя «Гоголь-центра» вчера - утром 22 августа - задержали в Санкт-Петербурге. Со слов самого Кирилла Серебренникова известно, что в течение девяти часов его доставили в Москву на автобусе, а позднее допросили в присутствии адвоката .

Известный режиссер подозревается в финансовых махинациях, результатом которых стало хищение 68 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на проект «Платформа». С этим делом связаны и обыски в конце мая текущего года, проведенные в квартире Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре».

По словам источника «Интерфакса», против Серебренникова дали показания несколько сотрудников бухгалтерии «Седьмой студии», которая ставила спектакли в проекте «Платформа».

Ранее, 21 июня, по тому же уголовному делу с подозрением в мошенничестве был арестован бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

Фото: Col. Hans Landa (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons