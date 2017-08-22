Роспотребнадзор научил родителей покупать школьную форму

Госдеп обвинил Россию в вооружении талибов
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не привел в подтверждение своих слов ни одного доказательства.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не привел в подтверждение своих слов ни одного доказательства.
Это случится, если будет реализована инициатива Росавиации.
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для родителей, которыми стоит руководствоваться, покупая ребенку школьную форму. Ведомство выделило несколько немаловажных моментов. Например, родителям следует убедиться, что ребенку комфортно в одежде не только стоять, но и сидеть, ведь именно за партой школьник проводит большую часть дня в образовательном учреждении.
Немаловажно, чтобы форма была сшита из натуральных материалов. Хорошо подойдут следующие ткани: хлопок и лен для весеннего и осеннего периодов, шерсть или кашемир для зимы. Это обезопасит ребенка от заболеваний кожи и дискомфорта, который может быть вызван некачественным материалом одежды. Максимально допустимое количество синтетических волокон в одежде ребенка - не более 55%, напомнили на сайте надзорного ведомства и порекомендовали внимательно изучить бирку производителя.
Конечно, не стоит забывать о личных предпочтениях школьника, но форма должна соответствовать стандартам учебного заведения, которое посещает ребенок.