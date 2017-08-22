Компания Samsung представила новый флагман

Пресс-служба компании Samsung сообщила о начале продаж нового флагмана линейки смартфонов Galaxy Note 8, его можно будет приобрести с середины сентября.

В релизе говорится, что экран новинки достаточно большой (диагональ 6,3 дюйма) и качественный (с разрешением Quad HD), а на ее задней панели размещена двойная фотокамера - по 12 Мпикс каждая, обе с оптическим стабилизатором изображения.

Процессор смартфона восьмиядерный, оперативная память в 6 Гб обещает быстрый отклик, встроенная память в разных комплектациях варьируется (64 Гб, 128 Гб и 256 Гб) и может быть расширена за счет вставной карты microSD. Операционная система, установленная на устройство, - Android 7.1.1.

В комплекте с Galaxy Note 8 поставляется обновленный стилус S Pen для более высокой точности нажатия на экран и специфической работы в различных приложениях.