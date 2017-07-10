В Госдуме настроились на масштабные реформы ЦБ РФ

Особый статус Банка России, прописанный в Конституции РФ, по сути делает егое независимым органом, который не подчиняется ни Генеральной прокуратуре, ни даже президенту России. Отменять решения ЦБ может только суд, - но лишь в рамках процессов по конкретным делам (искам). Такое положение дел навело российских парламентариев на мысль о необходимости провести масштабные реформы в сфере деятельности и полномочий главного финансового регулятора страны, передает РАПСИ.

По мнению законотворцев, Центробанк должен подчиняться российскому праву на общих основаниях, и тогда он будет выполнять функцию регулятора, а не карателя. В частности, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что расходы на проводимую Центробанком санацию банков сопоставимы с объемом федерального бюджета, а сам ЦБ «не выполняет возложенных на него функций по укреплению банковской системы», поскольку осуществляемая им «массовая ликвидация банков ведет к ее дестабилизации и разрушению».

Поводом для разговоров о необходимости реформирования ЦБ стала ситуация с банком «Югра», который сейчас оспаривает в суде приказы регулятора о введении временной администрации и моратория на выплаты кредиторам. Зампред Центробанка Василий Поздышев объяснил эти решения неисполнением нормативов и наличием в «Югре» так называемых «тетрадок» - вкладов вне реестра. Руководство банка опровергло его доводы, представив официальные документы о соответствии его работы всем нормативам ЦБ РФ и напомнив про результаты многочисленных проверок самого Банка России, ни одна из которых не выявила упомянутых «тетрадок».

Приказы Центробанка в отношении «Югры» были оспорены и Генеральной прокуратурой, которая указала на их несоответствие ФЗ «О несостоятельности». Однако ЦБ РФ, не будучи подконтрольным следственному надзорному органу, проигнорировал требования прокуроров и запустил процедуру выплаты компенсаций вкладчикам. На сегодняшний день, как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выплачено уже свыше 90% возмещений - более 160 млрд рублей .

Генпрокуратура приняла от бывшего главного бухгалтера «Югры» заявление о том, что глава временной администрации Дмитрий Онегин под угрозой заставлял ее задним числом изменять отчетность и тем самым фактически создал в капитале банка «дыру» более чем на 7 млрд рублей. В рамках следствия на допрос были вызваны сам Онегин, глава АСВ Юрий Исаев и зампред Центробанка Поздышев, но ни один из них не явился. Последний вообще покинул страну и, судя по всему, не вернулся до сих пор.

Владельцы «Югры» предлагали Центробанку различные варианты финансового оздоровления с привлечением их собственных средств. В частности, основной акционер банка Алексей Хотин подготовил план его санации и провел переговоры с одним из богатейших людей мира - саудовским принцем аль-Валидом, который в итоге выразил заинтересованность в участии в капитале «Югры». Однако ЦБ отказался от диалога и 28 июля лишил банк лицензии на осуществление банковской деятельности.

Эксперты высоко оценивают возможности «Югры» на победу в суде, ссылаясь на успешные примерами примеры кемеровских банков: на днях Кемеровский арбитражный суд отменил предписания ЦБ для «Тайдона» и «Кемсоцинбанка». Однако одной лишь судебной практики недостаточно - действительно, как и указали в Госдуме, нужны реформы на уровне Конституции.

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