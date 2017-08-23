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    • Опубликована
    • сегодня в 23:11

Пушков: Украина фактически вводит визовый режим с РФ

Планируемые Киевом меры по ужесточению правил въезда на Украину для россиян, о которых сообщили СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны и Верховной раде, по сути означают введение визового режима с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он уверен, что после введения ограничений с украинской стороны неизбежно последует ответ Москвы. «Это минус пара миллиардов долларов для семейных бюджетов украинцев», - написал политик в Twitter.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» написала, что украинские власти в ближайшее время планируют усложнить правила въезда в страну для российских граждан - в частности, сделать непременным условием наличие биометрического заграничного паспорта и заранее заполненной анкеты, которую надо будет скачивать с сайта МИД Украины. В числе вопросов, которые включает в себя эта анкета, - профессия и место работы, цель и маршрут поездки (населенные пункты, предполагаемые к посещению).

В перспективе, если верить источникам газеты в украинском правительстве, россиян могут обязать уведомлять о своем приезде за месяц, кроме экстренных случаев. По некоторым данным, новые правила могут вступить в силу уже с 1 сентября.

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