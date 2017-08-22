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    • Опубликована
    • сегодня в 10:51

Пять тысяч российских пилотов могут лишиться лицензий

Вскоре в России может начаться массовый отзыв лицензий у пилотов, которые проходили профессиональную подготовку в летных училищах. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на телеграмму ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).

Росавиация отменяет свое распоряжение от 2006 года, в котором утверждала образовательные программы профессиональной подготовки коммерческих пилотов. Признаются недействительными программы, по которым обучали будущих пилотов в 2006-2016 годах.

Лицензий рискуют лишиться выпускники таких частных и государственных профессиональных училищ как Красный Кут, Бугуруслан и Сасово.

Росавиация пока не комментирует ситуацию.

Еще в мае возник конфликт в сфере российской авиации. Тогда работники отрасли, включая пилотов, обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), требуя прекратить произвол Росавиации, которая аннулировала лицензии сотен специалистов «без объяснения причин». В российском ведомстве пояснили, что лишение лицензии происходит только в случаях с обнаружением поддельных документов пилотов или неверных данных о их подготовке.

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