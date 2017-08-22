«Группа ГАЗ»: сотрудник завода пошел на тройное убийство не из-за увольнения

Как сообщает руководство «ГАЗа», версия о том, что сотрудник завода (формовщик) пошел на убийство троих человек из-за своего увольнения, является ошибочной. «Преступление произошло на личной почве», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Сегодня утром на территории Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде произошло массовое убийство. Уволенный сотрудник нанес ножевые ранения нескольким рабочим - женщине 1973 года рождения, а также двум мужчинам, 1961 и 1966 годов рождения. От полученных ран и серьезной кровопотери раненые скончались на месте нападения.

По словам пресс-службы «ГАЗа», мужчина решил учинить расправу над женщиной на почве ревности, их коллеги пострадали при попытке спасти женщину от нападения.

Еще двое пострадавших находятся в городской больнице: один с тяжелым ранением, другой в удовлетворительном состоянии. Психологи оказывают необходимую помощь сотрудникам завода, ставшим свидетелями кровавой расправы.

Нападавший решил спрятаться на территории автозавода, но сотрудники полиции оперативно его обнаружили. Мужчина оказывал сопротивление, в результате чего правоохранительным органам пришлось применить табельное оружие. Он доставлен в больницу.

Версия о том, что убийство произошло по причине увольнения подозреваемого, стала развиваться в социальных сетях после информации о нахождении среди погибших начальника цеха, который и принял решение об отстранении сотрудника от должности.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для более детального расследования в центральный аппарат СК.