Мединский вступился за Фонд кино перед покинувшим его Михалковым

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский прокомментировал заявления кинорежиссера Никиты Михалкова, сделанные им в связи с выходом из состава совета попечителей Фонда кино. В частности, мэтр российского кинематографа обвинил руководство организации в безответственности при распределении средств на съемки «ничего не значащих» фильмов.

«К защищенной статье субсидии в 3 млрд рублей добавились деньги возвратные, которые получает Фонд кино регулярно, порядка 500-700 миллионов ежегодно, и добавляются средства на кинофикацию. То есть можно сказать, что финансирование увеличилось вдвое, с нашей стороны вкусовщины никакой нет», - парировал министр культуры обвинение в том, что финансирование Фонда кино за последние пять лет якобы не сокращалось вне зависимости от состава попечительского совета. По его словам, никакой зависимости между финансированием конкретных фильмов и качественным составом совета попечителей фонда нет.

В апреле в совет, председателем которого является советник президента Владимир Толстой, вошли гендиректор Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. Она сегодня также прокомментировала слова Михалкова, обвинившего ее в «латентной русофобии» и выразившего уверенность в том, что с ее приходом Фонд кино будет распределять деньги «совершенно по другим правилам, нежели должны были бы».

«Правительство является учредителем Фонда, и в попечительском совете я как заместитель руководителя аппарата, курирующий культуру. Собственно, правительство и представляю, как бы это кому ни нравилось. Попечительский совет в новом составе собирался трижды - мы очень подробно обсуждали многие вопросы, в том числе и те, которые сегодня поднимались», - рассказала Тимакова, выразив сожаление по поводу того, что Никита Михалков не приходил на заседания, включая сегодняшнее. С сожалением пресс-секретарь премьера отнеслась и к решению киномэтра выйти из состава совета попечителей.

В него также входят глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.

Напомним, ранее Константин Эрнст призвал урезать количество фильмов, получающих финансовую поддержку Фонда кино, чтобы не размывать бюджет и поднять качество конечного продукта - а в итоге увеличить долю отечественного кино в прокате. По его словам, на поддержку российского кинематографа выделяются «ничтожные деньги», которые «не надо давать 37 картинам», а «нужно запускать минимум 18 картин с гарантией, чтобы какие-то из них могли подстраховать остальные».