newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2017 : 59.1312
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2017 : 69.5619
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 23.08.2017 : 75.6938
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 23.08.2017 : 46.6486

Мир

Image

Пушков: Украина фактически вводит визовый режим с РФ

Сенатор прокомментировал новость о том, что Киев собирается ужесточить россиянам условия въезда на Украину.

Читать полностью

Общество

Image

Компания Samsung представила новый флагман

Galaxy Note 8 оснащен двойной фотокамерой по 12 Мпикс каждая и обновленным стилусом S Pen.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/4/4/3/6443.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 23:00

Голодец: 7 млн мигрантов работают со знаком "минус"

Отказаться от неквалифицированного и малооплачиваемого труда - с таким призывом выступила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

На территории России работают около 7 миллионов трудовых мигрантов, приводит «Интерфакс» слова Голодец, однако все они в основном занимаются низкоквалифицированным трудом. Из-за такого огромного количества «чернорабочих» Россия несет колоссальные социальные издержки.

«Мы за них все равно платим, — напоминила вице-премьер, - платим за образование детей мигрантов. Эти люди работают у нас не со знаком «плюс», они работают со знаком «минус».

 Голодец с сожалением констатировала, что такой подход отталкивает работодателей от создания высокотехнологичных производств и вообще от технического перевооружения. Вице-премьер призвала взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда.

 

Новости