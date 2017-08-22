Отказаться от неквалифицированного и малооплачиваемого труда - с таким призывом выступила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

На территории России работают около 7 миллионов трудовых мигрантов, приводит «Интерфакс» слова Голодец, однако все они в основном занимаются низкоквалифицированным трудом. Из-за такого огромного количества «чернорабочих» Россия несет колоссальные социальные издержки.

«Мы за них все равно платим, — напоминила вице-премьер, - платим за образование детей мигрантов. Эти люди работают у нас не со знаком «плюс», они работают со знаком «минус».

Голодец с сожалением констатировала, что такой подход отталкивает работодателей от создания высокотехнологичных производств и вообще от технического перевооружения. Вице-премьер призвала взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда.