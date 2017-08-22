Житель Лондона получал штрафы за нарушения ПДД в России

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 26-летний гражданин столицы Великобритании обратился в полицию с просьбой разобраться в довольно необычной ситуации. В течение года мужчина получал штрафы за несоблюдение правил дорожного движения в Кемерово, хотя он не проживает там.

Полицейские провели проверку и оперативно выявили злоумышленника. Автоинспекторы вскоре остановили автомобиль Nissan Liberty, за рулем которого находился виновник загадочной ситуации. 33-летний кемеровчанин предъявил водительское удостоверение, которое сразу признали фальшивым.

Некоторое время назад мужчину лишили водительских прав за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он решил купить поддельный документ в интернете, просто вклеив туда свою фотографию.

В отношении кемеровчанина уже завели уголовное дело за подделку государственного документа. Он может лишиться свободы на срок до шести месяцев. Также сотрудники правоохранительных органов составили протокол по факту управления автомобилем лицом, не имеющим на это прав.

В ГУМВД сообщают, что житель Лондона, на имя которого приходили штрафы, может обжаловать их в установленном законодательством порядке.