Минобороны РФ: коалиция во главе с США не бомбила в Сирии лишь объекты нефтедобычи ИГ

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что Россия использовала в Сирии "тактику выжженной земли".

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев. Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира", - заявил он.

Конашенков также отметил, что авиация США в 1945 году использовала ядерные боеприпасы в Японии, в результате чего были уничтожены города Хиросима и Нагасаки. Помимо этого, заявил представитель военного ведомства, в 1962-1971 гг. в Лаосе и Вьетнаме Соединенные Штаты проводили операцию Ranch Hand с применением химических реагентов, "действительно выжигавших там все живое". "Причем за это тяжелейшее военное преступление никто в США так и не понес никакого наказания", - отметил он.

"Хочу также напомнить, что развязанные США благодаря ложным данным ЦРУ крупнейшие войны последних десятилетий в Югославии, Ираке, Афганистане и Ливии везде начинались, продолжались и завершались разрушением американскими ВВС экономической инфраструктуры этих стран. И вряд ли случайно в очереди за подрядами на восстановление крупнейших объектов экономики и инфраструктуры странным образом первыми всегда оказывались близкие к ЦРУ и Пентагону крупнейшие американские компании".

Конашенков также напомнил, что реальные результаты операции России в Сирии были представлены в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ в конце 2016 года. Так, при поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов, ликвидированы 35 тыс. боевиков, в том числе 204 полевых командира.

"Но самый главный результат - без нынешней администрации США, а точнее без ЦРУ, совместно с Ираном и Турцией впервые удалось заключить вступившее в силу с 30 декабря соглашение с формированиями сирийской оппозиции о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане по урегулированию сирийского конфликта", - заключил представитель Минобороны.