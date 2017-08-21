Подразделения ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности

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Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ПВО ВКС), обороняющие Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", — говорится в сообщении.
Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.
В ходе маршей расчеты отработали "нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности". После прибытия в назначенные районы подразделения приступят к развертыванию техники, контролю функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство, добавили в Минобороны.
Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, заявил ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.