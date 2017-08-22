Forbes узнал, сколько платят самому дорогому актеру сериалов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за 2017 год. Лидирующий в нем актер Роберт Де Ниро сейчас снимается в драме режиссера Дэвида О. Рассела (название не уточняется) компании Amazon. За каждую серию он получает 775 тыс. долларов.

На втором месте - известный актер Марк Хэрмон, звезда сериала «Морская полиция», с 525 тысячами долларов за каждую серию.

Почетное третье место делят звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер) делят почетное третье место, зарабатывая по полмиллиона долларов за участие в каждом эпизоде культового сериала. На одной ступени пьедестала с ними стоят ветераны Голливуда Кевин Костнер, карьера которого в последние годы неожиданно вновь пошла на взлет (сейчас он снимается в ковбойском сериале «Йеллоустоун») и «президент США» Кевин Спейси из «Карточного домика».

На четвертой строчке оказались две прекрасные дамы - Клэр Дэйнс, известная по сериалу «Родина», и Эллен Помпео, которую многие зрители знают как Мэредит Грэй из «Анатомии страсти». Их гонорары составляют 450 тыс. долларов за серию.

На пятой строчке - Уильям Мэйси, американский актер и сценарист, номинант на «Оскар» за мужскую роль второго плана в «Фарго» братьев Коэнов (полнометражке, а не сериале) и лауреат двух «Эмми», исполнитель роли главы семейства в американской версии «Бесстыдников», которая, в отличие от британской, выходит на экраны до сих пор. Из того же сериала и с такими же гонорарами - 350 тыс. долларов за серию - в рейтинг попала Эмми Россум, сыгравшая также в «Законе и порядке» и «Практике». С ними вместе пятерку самых высоких сериальных зарплат занимает звезда большого экрана Билли Боб Торнтон, внесший свою лепту в триумф первого сезона «Фарго» великолепным образом наемного убийцы и недавно показавший класс в «Голиафе».

На шестом месте с гонорарами в 300 тыс. долларов за серию - обладатель «Золотого глобуса» Джейсон Бейтман и его коллега по сериалу «Озарк» Лаура Линней, а также корифей кинематографа Энтони Хопкинс, сыгравший в «Западном мире», Джеймс Спейдер («Черный список») и Кифер Сазерленд («Преемник»).

Седьмое место с 250 тысячами долларов за серию в одиночестве занимает Керри Вашингтон - звезда «Скандала», который идет на седьмой сезон и по-прежнему нещадно эксплуатирует сексуальность главной героини и интерес публики к закулисам Капитолия.

На восьмой строчке - еще одна одиночка, Элизабет Мосс, сыгравшая Фредову в антиутопии «Рассказ служанки» по одноименному роману Маргарет Этвуд и зарабатывающая 200 тысяч долларов за одну серию.

Девятое место делят Джеффри Донован («Ясновидец») и Майкл Уэзерли («Булл») с гонорарами в размере 175 тыс. долларов.

И замыкает десятку самых больших заработков за съемку в одной серии телепроекта Боб Оденкирк из «Лучше звоните Солу» (170 тыс. долларов за серию).