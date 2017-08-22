Активистка Femen грудью встала за «шоколадную независимость»

Активистка украинского незарегистрированного женского движения Femen взобралась на бывший постамент снесенного памятника Ленину в Киеве. Обнаженная до пояса, с остроконечной «короной» на голове и факелом в руках, девушка изобразила собой символ Соединенных Штатов - знаменитую статую Свободы, расположенную в Нью-Йорке.

На постаменте активистки разместили большой плакат с надписью «Chocolate independence» («Шоколадная независимость»). На обнаженной груди активистки белой краской крупно написано «Roshen». Это название кондитерской фирмы, которую президент Украины Пётр Порошенко передал в траст.

После того, как девушка по лестнице забралась на постамент, она стала разбрасывать вокруг себя конфеты вышеупомянутой торговой марки.

Позднее Анжелина Диаш, одна из самых известных активисток группы, объяснила, что таким образом движение Femen хотело обратить внимание властей на «женские вопросы». Девушка добавила, что не чувствует себя защищенной, живя на Украине, не видит, что власти готовы обращать внимание на женские проблемы и решать их. Главным достоянием за годы независимости страны Анжелина назвала обогащение Петра Порошенко в качестве «шоколадного магната».

Движение Femen получило известность благодаря своим эпатажным акциям протеста , во время которых девушки прилюдно обнажали грудь, пытаясь привлечь внимание общественности к важным для них вопросам.

Например, 21 июля текущего года Анжелина Диаш де Кинташ совершила попытку сорвать встречу президентов Украины и Белоруссии, сняв с себя пиджак и обнажив грудь, на которой было выведено «Живе Беларусь!».

После инцидента девушку обвинили в хулиганстве, выбрав временную меру пресечения в виде личного обязательства не отлучаться с места жительства без разрешения следователя.