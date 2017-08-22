Проваленный допинг-тест может разрушить карьеру Джона Джонса

Анализ на употребление допинга был взят у спортсмена накануне боя с Даниэлем Кормье, который состоялся 29 июля этого года. Поединок завершился победой Джонса, благодаря чему он завоевал титул самого молодого чемпиона в истории UFC.

Но теперь пресс-служба организации сообщает, что проба, взятая у 30-летнего спортсмена, дала положительный результат. Это означает, что чемпионский титул может быть передан Кормье. Глава UFC Дэна Уайт подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

«Я очень разочарован этой новостью», - говорит Даниэль Кормье, имея в виду положительную допинг-пробу своего соперника. После этого он выразил благодарность своим поклонникам, которые поддерживают его в этот эмоционально непростой момент.

Менеджер Джона Джонса Малки Кава сообщил, что вся команда бойца в течение года тщательно следила за тем, чтобы избежать подобной ситуации. Он хочет отправить образцы на повторную проверку, чтобы выявить источник попадания допинга в организм Джонса. Сам спортсмен раздавлен новостью, которая может серьезно повредить его профессиональной карьере.

Американца Джона Джойса и ранее уличали в употреблении запрещенных препаратов. Так, в 2016 году его уже отстраняли от спортивных соревнований на один год.