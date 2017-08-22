Сторонников Серебренникова задержали возле Басманного суда

Минобороны РФ: коалиция во главе с США не бомбила в Сирии лишь объекты нефтедобычи ИГ
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Парламентарии признают, что главный финансовый регулятор страны не выполняет возложенные на него функции по укреплению банковской системы.
Около здания Басманного суда Москвы, где решался вопрос об избрании меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова, задержали его помощницу Анну Шалашову. Когда художественного руководителя «Гоголь-центра» выводили из зала суда после оглашения решения, она пела песню «Перемен» Виктора Цоя.
Также о своем задержании сообщила в Facebook литературный критик Анна Наринская . Это произошло после того, как она начала спорить со стражами порядка о действиях против ее приятельницы Анны Шалашовой. Позднее она написала на своей странице в социальной сети: «Вышла! всем спасибо».
«Новая газета» и «Медуза» сообщают о задержании еще нескольких человек около здания суда. Точное число задержанных и причины их взятия под стражу пока неизвестны.
В общей сложности поддержать Кирилла Серебренникова к зданию московского суда пришли около 300 человек. Среди них режиссеры Юрий Быков и Алексей Учитель.
Сегодня, 23 августа, Басманный суд удовлетворил требования стороны обвинения: режиссер Кирилл Серебренников, подозреваемый в хищении государственных средств на сумму 68 миллионов рублей, отправлен под домашний арест до 19 октября.
Судья Елена Ленская сообщила, что художественный руководитель «Гоголь-центра» сможет посещать театр, но только с разрешения следователя.