На Кубани шестьсот девушек-казачек отправились служить в армию

Украина усложнит россиянам въезд на свою территорию
Источники в правительстве и Верховной раде утверждают, что изменения будут внесены в ближайшее время.
Источники в правительстве и Верховной раде утверждают, что изменения будут внесены в ближайшее время.
Режиссер, выходя из состава совета попечителей фонда, упрекнул организацию в безответственности.
- Стоит отметить, что уровень образования среди женщин-кандидатов на заключение контракта на службу в армии вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущими годами, - сообщили в пресс-службе Минобороны России. - Для девушек существует возможность выбора должностей рядового и сержантского состава в соединениях и воинских частях общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-го командования ВВС и ПВО.
По оценкам экспертов, высокий интерес к военной службе, в том числе среди женщин, обусловлен растущим престижем Вооруженных Сил РФ, повышением зарплат солдат и офицеров, социальными гарантиями, а также возможностью получения образования на льготных условиях. Немаловажным фактором являются также гарантии обеспечения военнослужащих жильем по программе ипотечного кредитования.