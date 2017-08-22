На Кубани шестьсот девушек-казачек отправились служить в армию

На Кубани более 600 девушек-казачек решили начать службу в армейских частях Южного военного округа по контракту. Для сравнения: в 2013 году служить в армии на Кубани изъявили желание всего 70 представительниц прекрасного пола.

- Стоит отметить, что уровень образования среди женщин-кандидатов на заключение контракта на службу в армии вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущими годами, - сообщили в пресс-службе Минобороны России. - Для девушек существует возможность выбора должностей рядового и сержантского состава в соединениях и воинских частях общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-го командования ВВС и ПВО.

По оценкам экспертов, высокий интерес к военной службе, в том числе среди женщин, обусловлен растущим престижем Вооруженных Сил РФ, повышением зарплат солдат и офицеров, социальными гарантиями, а также возможностью получения образования на льготных условиях. Немаловажным фактором являются также гарантии обеспечения военнослужащих жильем по программе ипотечного кредитования.