У посольства США в Москве возникла очередь за визами

У американского посольства на Новинском бульваре Москвы выстроилась очередь из россиян, которые пытаются получить визы для въезда в США, документы на оформление которых подавали ранее. Сегодня, 22 августа, - последний день выдачи виз, а потом посольство сделает «паузу» до 1 сентября, поэтому тем, у кого «горит» поездка с уже приобретенными билетами, крайне важно получить паспорта до вечера.

В сообщении посольства говорится, что выдача неиммиграционных виз США с 23 августа будет приостановлена по всей России - и возобновится 1 сентября, но уже только в Москве.

«Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу», - передает РИА Новости .

Американское внешнеполитическое ведомство объясняет свое решение ужесточить процесс выдачи виз россиянам мерами Москвы по сокращению численности дипломатического персонала США в России (эти меры стали ответом на расширение антироссийских санкций в рамках недавно принятого Конгрессом и подписанного Дональдом Трампом закона). В дипмиссии США прямо заявили, что ограничения на выдачу виз продолжат действовать до тех пор, пока Кремль не передумает урезать посольский штат.

Напомним, Госдепу предписано довести численность своего персонала на российской территории до 455 сотрудников - именно столько россиян работают на посольство РФ в США, то есть речь идет, с точки зрения Москвы, о приведении ситуации к симметрии.

Кроме того, с 1 августа американская дипмиссия лишилась возможности использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и посольскую дачу в Серебряном бору. Эти меры были приняты российскими властями «зеркально», в ответ на арест собственности посольства РФ на территории США.