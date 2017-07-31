Клиенты «Югры» решили добиваться права на митинг в центре Москвы

Вкладчики российского банка «Югра», который был лишен лицензии по решению Центробанка РФ, отказались проводить согласованный московскими властями митинг в «Гайд-парке» (Сокольники) и намерены добиваться разрешения на акцию в центре города, передает ТАСС со ссылкой на руководителя инициативной группы Николая Николаева.

По его словам, митинг должен был состояться завтра, 23 августа, но решено не проводить акцию из-за не устраивающего участников места. «24 августа проведем митинг в Тюмени. В Москве еще подадим заявки», - пояснил активист.

Руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников подтвердил, что вкладчики «Югры» действительно не соглашались на проведение митинга в «Гайд-парке» на территории Сокольников.

Активисты, чьи вклады в обанкротившемся банке по суммам выходят за пределы государственной программы страхования, три раза подавали в московскую мэрию заявки на проведение акции в разных местах мегаполиса, однако им предложили только один вариант - «Гайд-парк».

Первая заявка была согласована еще на 15 августа, ее податели намеревались собраться на Трубной площади, но в мэрии отказали, сославшись на некие работы по благоустройству в указанном районе. Кроме того, администрация города дала указание вдвое сократить заявленную численность участников акции - до полутора тысяч человек, поскольку именно такова вместимость столичного «Гайд-парка». Активисты отказались от проведения митинга по этой заявке.

Следующая поданная вкладчиками «Югры» заявка включала десять различных вариантов по местам проведения акции в центре Москвы, но все эти предложения также были отклонены властями.

В третий раз активисты объединились с членами российской Партии роста и подали общую заявку, в которой в качестве места проведения митинга была указана территория рядом со станцией метрополитена «Улица 1905 года». Этот митинг и планировался на завтра. Численность участников при этом организаторы согласились урезать в шесть раз - с первоначально заявленных трех тысяч человек (которых собирались привести на Трубную площадь) до полутысячи. Тем не менее мэрия вновь разрешила проводить акцию только в Сокольниках.

Как сообщал NewsInfo , лицензия «Югры», которая по размеру активов входила в первую тридцатку российских банков, была отозвана решением ЦБ РФ от 28 июля, до этого на протяжении 18 дней там работала временная администрация из АСВ (Агентства по страхованию вкладов). Компенсации вкладчикам, которые выплачиваются на основании закона о страховании вкладов, в случае с «Югрой» стали рекордными для страны и крупнейшими за всю историю существования АСВ - 169,2 млрд рублей.

Руководство и акционеры банка продолжают утверждать, что его банкротство было осуществлено сознательно , и, располагая документами в подкрепление своих слов, обвиняют в крахе «Югры» временную администрацию. В суд был подан соответствующий иск, следующее заседание состоится в сентябре. На первом слушании представители Центробанка заявили, что подтверждением законности действий АСВ в «Югре» служит некий план финансового оздоровления банка (якобы на его основе принимались решения о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов). Однако предоставить этот план истцу в Центробанке отказались .

Впоследствии вкладчики-«превышенцы» (то есть те, чьи вклады по размеру превышают покрываемую страхованием сумму) направили на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной письмо с требованием обнародовать план, послуживший основанием для запуска процедуры банкротства «Югры».