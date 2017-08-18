Реактивные «Удавы» возвращаются на российский флот

Военно-морской флот России вновь станет получать реактивные комплексы залпового огня (РСЗО) «Удав» и «Запад», сообщил глава тульского НПО «Сплав» Владимир Лепин.

«Спустя почти 20 лет мы возродили производство РСЗО для российского Военно-морского флота», - рассказал он.

Принятый на вооружение в 2001 году 300-миллиметровый реактивный комплекс «Удав» предназначен для отведения и поражения атакующих корабль торпед. Заявленная разработчиком вероятность перехвата первым залпом прямоидущей торпеды - 0,9, самонаводящейся - 0,76. Столь высокая эффективность обусловлена особенностями работы системы.

Получив от корабельной гидроакустической станции оповещение о торпедной атаке, автоматика за 15 секунд разворачивает «Удав» в нужную сторону и готовит к стрельбе. Одним залпом РСЗО организует эшелонированную оборону корабля: сначала торпеды встречаются с ложными целями, отвлекающими их на себя. Затем натыкаются на дрейфующее минное поле. Самые настойчивые уничтожаются глубинными снарядами.

В качестве боеприпасов 300-миллиметровый «Удав» использует универсальные заградительно-глубинные снаряды «Мезофил».

Дальность стрельбы комплекса до 3 км, максимальная глубина поражения 600 метров, в одном залпе установка может выпустить 10 снарядов. Комплекс также может применяться для уничтожения подводных лодок и боевых пловцов.

Калибр РСЗО «Запад» 212 миллиметров, снаряды унифицированы с бомбометом РБУ-6000. Противоторпедными комплексами «Удав» и «Запад» вооружены большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», тяжелые атомные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

НПО «Сплав» - разработчик российских систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота. Здесь созданы комплексы «Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» и их корабельные аналоги.