Минздрав назвал самое слабое место россиян

Солнечное затмение обошлось экономике США почти в 700 млн долларов
Сотрудники американских компаний массово бросили работу, чтобы понаблюдать за уникальным явлением.
Сотрудники американских компаний массово бросили работу, чтобы понаблюдать за уникальным явлением.
Столичные власти отклоняют все предложения активистов, разрешая им собраться только в «Гайд-парке» Сокольников.
В Минздраве назвали самые распространенные среди россиян заболевания: выяснилось, что наиболее уязвимыми у жителей страны оказались органы дыхания.
Пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит - именно им наиболее подвержено взрослое (от 18 до 55 лет) население России. Об этом сообщает RT с ссылкой на министерство здравоохранения РФ.
Согласно статистике ведомства, в 2016 году врачи зафиксировали более 20,8 тыс. случаев на 100 тыс. человек. Главный внештатный отоларинголог Минздрава России Николай Дайхес считает, что причина этого кроется в привычке россиян переносить простуду на ногах. Большинство граждан крайне неохотно берут больничные листы, забывая о том, что несерьезное на первый взгляд заболевание быстро перерастает в патологию, если вовремя не позаботиться о собственном здоровье.
Несмотря на масштаб проблемы, статистику министерства здравоохранения касательно смертности в РФ от болезней органов дыхания можно назвать утешительной. Согласно данным ведомства, за первые шесть месяцев этого года число летальных исходов снизилось на 8,7% в сравнении с тем же периодом в 2016 году.
Обстановка с респираторными заболеваниями различается в разных регионах России. В Минздраве сообщают, что рекордсменами по числу оформленных больничных в прошлом году стали Московская, Ярославская и Тверская области.