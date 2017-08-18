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    • Опубликована
    • сегодня в 13:57

Минздрав назвал самое слабое место россиян

В Минздраве назвали самые распространенные среди россиян заболевания: выяснилось, что наиболее уязвимыми у жителей страны оказались органы дыхания.

Пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит - именно им наиболее подвержено взрослое (от 18 до 55 лет) население России. Об этом сообщает RT с ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

Согласно статистике ведомства, в 2016 году врачи зафиксировали более 20,8 тыс. случаев на 100 тыс. человек. Главный внештатный отоларинголог Минздрава России Николай Дайхес считает, что причина этого кроется в привычке россиян переносить простуду на ногах. Большинство граждан крайне неохотно берут больничные листы, забывая о том, что несерьезное на первый взгляд заболевание быстро перерастает в патологию, если вовремя не позаботиться о собственном здоровье.

Несмотря на масштаб проблемы, статистику министерства здравоохранения касательно смертности в РФ от болезней органов дыхания можно назвать утешительной. Согласно данным ведомства, за первые шесть месяцев этого года число летальных исходов снизилось на 8,7% в сравнении с тем же периодом в 2016 году.

Обстановка с респираторными заболеваниями различается в разных регионах России. В Минздраве сообщают, что рекордсменами по числу оформленных больничных в прошлом году стали Московская, Ярославская и Тверская области.

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