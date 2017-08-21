Forbes назвал самых дорогих актеров года

Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире, и первое место в нём уверенно занял Марк Уолберг, известный зрителям по фильмам «Планета обезьян», «Дневник баскетболиста» и «Отступники».

По оценке издания, актер заработал около $68 млн в период с июня 2016 по июнь 2017. Самые крупные гонорары за прошедшие 12 месяцев Марк получил за роли в картинах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

На второй строчке рейтинга закрепился американский киноактер Дуэйн Джонсон, чей заработок за прошедший год оценивается в $65 млн. В 2016 году он возглавлял этот рейтинг с годовым доходом в $64, 5 млн.

Третье место досталось Вин Дизелю ($54,5 млн), четвертое - Адаму Сэндлеру ($50,5 млн), замыкает пятёрку самых высокооплачиваемых актеров Джеки Чан ($49 млн).

По данным издания, суммарный заработок (без вычета налогов и заработной платы агентам) всех двадцати актеров, вошедших в число лидеров, составил $720 млн.

На прошлой неделе журнал Forbes опубликовал на своем сайте рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2017 года, первая строчка в котором досталась звезде "Ла Ла Ленда" Эмме Стоун. Она за прошедший год заработала $26 млн. Как и в прошлые годы, рейтинг Forbes подтверждает, что мужчины в кино зарабатывают больше, чем женщины.