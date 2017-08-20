Почему загорелся Ростов-на-Дону: разные версии

Катастрофический пожар в частном секторе Ростова-на-Дону, работы по ликвидации которого продолжались всю минувшую ночь, возник на мусорной свалке рядом с одним из домов в результате «занесения постороннего источника зажигания». Об этом на заседании оперативного штаба руководитель регионального главного управления МЧС Валерий Синьков.

По его словам, возгорание возникло с южной стороны от участка при доме №50 в Чувашском переулке. «За границей трех жилых домов складировался мусор, мусорная свалка, которая в целом и способствовала развитию пожара. Мы подтверждаем, что при такой силе ветра.... переброс [огня] шел от очага», - цитирует Синькова ТАСС.

В свою очередь глава областного ГУ МВД Олег Агарков заверил, что полиция рассмотрит все возможные версии ЧП - «не только поджог», хотя и его как вариант тоже примут во внимание. «Будем действовать в сотрудничестве со Следственным комитетом», - пообещал он.

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», - заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков, потребовав от местных властей «взять на контроль» все ПВР - пункты временного размещения эвакуированных граждан.

Глава Южного Регионального центра МЧС РФ Игорь Одер доложил Пучкову, что каждый пострадавший получит 20 тысяч рублей из городского и регионального бюджета, а решение об оказании помощи за частично утраченное имущество будет принято сегодня, 22 августа.

По официальным данным, в результате пожара пострадали 58 человек, девяти из них потребовалась госпитализация. В ходе работ по ликвидации ЧП из горящих домов и расположенных рядом зданий были эвакуированы порядка 600 человек.

Ростовские СМИ сообщают о гибели одного человека - «одноногого инвалида», «старенького дедушки», который жил в доме №76 по Чувашскому переулку. Местные жители, рассказывающие о гибели пожилого мужчины, не называют его имени.

Со ссылкой на население уничтоженного огнем частного сектора распространяется в Сети и версия о том, что причиной пожара стал поджог, устроенный «черными риелторами». Еще 9 августа на местном портале DonNews вышел материал под заголовком «Вас легче сжечь» - об угрозах, поступавших жителям Театрального спуска (частного сектора рядом со строящимся ЖК «Театральный») от «неизвестных людей из строительных компаний».

Этот район - довольно специфическое место, в самом Ростове-на-Дону его называют Говняркой. Центральный - и при этом один из самых запущенных в городе, лишенный асфальта, без канализации и водоснабжения на большинстве улиц, он являлся, по заверениям СМИ, самым дорогим по стоимости земли. Здесь стояли частные дома с участками по несколько соток. Общее пространство было отгорожено от «цивилизованной» части города заборами, чтобы, как выражается местное население, чиновников не коробило созерцание «трущоб».

В последнее время жители Говнярки начали жаловаться на давление со стороны незнакомых людей в темных очках с кожаными портфелями, которые, по общему мнению, напоминали «бандитов из девяностых». Они являлись к хозяевам и в ультимативной форме предлагали продать дом с участком - за беспардонно низкую, по мнению домовладельцев, цену. В противном случае визитеры якобы угрожали судами, некими карами со стороны администрации и поджогами, заявляли, что уже скупили все вокруг, и предупреждали о возможности изъятия участков «для нужд города».

Некоторые местные жители утверждают, что их дома действительно пытались поджигать, и ряд таких попыток удалось вовремя нейтрализовать, потушив огонь до начала его распространения, но некоторые постройки сгорели - еще до масштабного пожара, возникшего 21 августа.

В социальных сетях ростовчане, называющие себя очевидцами ЧП, анонимно рассказывают о том, что пожарные не приезжали тушить огонь в течение двух часов после возникновения возгорания, и народ «справлялся сам» - при температуре в +40°С и порывах ветра скоростью до 15 м/с. При этом, по словам этих очевидцев, в зоне бедствия была отключена холодная вода, так что людям приходилось тушить огонь кипятком.