Солнечное затмение обошлось экономике США почти в 700 млн долларов

Состоявшееся накануне в США «великое солнечное затмение» (его назвали так из-за обширности территории, с которой можно было наблюдать явление, - участка шириной около 110 км) принесло экономике страны убыток в размере 694 млн долларов, сообщает аналитическая компания Challenger, Gray & Christmas. По подсчетам экспертов, среднестатистический американец вчера провел около 20 минут, наблюдая за затмением.

Аналитики оценили потери, понесенные из-за того, что сотрудники массово бросили работу, желая лично увидеть затмение в небе. Многие вместо того, чтобы трудиться, смотрели трансляцию затмения онлайн, которую вело NASA и другие организации на своих сайтах. Кстати, популярность трансляций оказалась настолько велика, что интернет-ресурс американского космического агентства попросту рухнул, не выдержав наплыва пользователей.

С другой стороны, затмение принесло и прибыль: некоторые штаты, в которых его было видно лучше всего, причем полное (стопроцентное закрытие солнечного диска), получили миллионы долларов от приехавших туда туристов. Например, город Нэшвилл в штате Теннеси принял вчера 50-70 тыс. человек, потративших в общей сложности 15-20 млн долларов, а Южная Каролина оценивает свои доходы от затмения в 43 млн долларов. На юго-востоке Айдахо, откуда затмение было видно лучше всего, побывали около 500 тыс. туристов, местные власти еще не подсчитали прибыль от их приезда.

Кроме того, убыток в 700 млн долларов от одного астрономического явления - не рекорд по меркам американской экономики, которая, в частности, каждый год теряет 2 млрд долларов на финале студенческого чемпионата по баскетболу (недаром его называют «мартовским безумием»): по оценкам экспертов, порядка 80 млн сотрудников компаний в США тратят по меньшей мере час рабочего времени на отслеживание матчей.