Украина получила первую партию американского угля

Посольство Украины в США сообщило о доставке в Одесский порт первой партии угля из США, отправленного в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources, договоренность о подписании которого была достигнута в июне в ходе визита украинского лидера Петра Порошенко в Вашингтон.

О том, что стороны заключили соответствующий контракт, сообщил накануне руководитель «Центрэнерго» Олег Козенко. В рамках документа США поставят Украине 700 тыс. тонн энергетического угля за оставшиеся четыре месяца 2017 года. Следующая партия, как ожидается, прибудет в Одессу в начале сентября и составит 125 тыс. тонн, а в дальнейшем планируется прибытие одного или двух грузовых судов ежемесячно.

Киев рассчитывает полностью удовлетворить американским углем свою потребность в этом виде энергоносителя на предстоящий отопительный сезон - 2017/2018 годов. Его цена для украинцев будет колебаться от поставки к поставке, на данный момент она составила 113 долларов за тонну (с учетом стоимости морской перевозки груза к Одессе). Для сравнения: российский уголь вместе с доставкой на украинские ТЭС обходился в 90 долларов за тонну, поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик - в 70-80 долларов за тонну, пишет iReactor .

Тем не менее украинские власти проявляют показательный оптимизм по поводу угольного контракта с американцами. Отправка первой партии угля из Балтимора стала официально-торжественным событием, на котором лично присутствовали посол Украины Валерий Чалый, замминистра торговли США Израэль Эрнандес, помощник главы американского Минэнерго по международным вопросам Уэлс Гриффит и представители топ-менеджмента компании-поставщика Xcoal.

Вопрос об «альтернативных» источниках энергетического угля встал перед Киевом после того, как он принял решение отказаться от закупок минерального топлива у ДНР и ЛНР. В прошлом году антрацит ввозили на Украину из двух стран - ЮАР и России.