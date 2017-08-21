Россияне могут не переживать о качестве хлеба в магазинах

Лукашенко приказал создать белорусский суперкомбайн
Новая машина для уборки зерновых культур должна превосходить заграничные аналоги.
Новая машина для уборки зерновых культур должна превосходить заграничные аналоги.
Выводы ведомства основаны на статистике заболеваемости среди взрослого населения страны.
Роспотребнадзор получил данные о качестве хлеба в России после анализа пятилетней статистики. На сайте ведомства обнародованы результаты исследований, согласно которым зафиксировано снижение доли хлеба, не отвечающего показателям безопасности.
В ходе исследования за первые шесть месяцев 2017 года сотрудники ведомства изучили по соответствию различным показателям около 40 тысяч проб хлебных изделий. По физико-химическим показателям в первом полугодии не соответствовали требованиям лишь 2,5 % исследуемых проб, столько же по микробиологическим.
В числе наиболее распространенных причин брака значатся «картофельная болезнь», повышенная влажность, непропеченный мякиш и остальные. Картофельная болезнь является одним из самых часто встречающихся заболеваний хлебобулочных изделий. До определенного момента хлеб, зараженный картофельной палочкой, не считается опасным. Продукт следует без сожаления выбрасывать, если болезнь развивается: хлебный мякиш мокнет, появляется слизь. Употребление такого изделия может привести к появлению кишечных расстройств.
За первое полугодие надзорное ведомство успело проверить более 6 тыс. организаций, которые занимаются производством и продажей хлебобулочных изделий. С реализации было снято порядка 5 тонн этого продукта.