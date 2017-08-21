Россияне могут не переживать о качестве хлеба в магазинах

Роспотребнадзор получил данные о качестве хлеба в России после анализа пятилетней статистики. На сайте ведомства обнародованы результаты исследований, согласно которым зафиксировано снижение доли хлеба, не отвечающего показателям безопасности.

В ходе исследования за первые шесть месяцев 2017 года сотрудники ведомства изучили по соответствию различным показателям около 40 тысяч проб хлебных изделий. По физико-химическим показателям в первом полугодии не соответствовали требованиям лишь 2,5 % исследуемых проб, столько же по микробиологическим.

В числе наиболее распространенных причин брака значатся «картофельная болезнь», повышенная влажность, непропеченный мякиш и остальные. Картофельная болезнь является одним из самых часто встречающихся заболеваний хлебобулочных изделий. До определенного момента хлеб, зараженный картофельной палочкой, не считается опасным. Продукт следует без сожаления выбрасывать, если болезнь развивается: хлебный мякиш мокнет, появляется слизь. Употребление такого изделия может привести к появлению кишечных расстройств.

За первое полугодие надзорное ведомство успело проверить более 6 тыс. организаций, которые занимаются производством и продажей хлебобулочных изделий. С реализации было снято порядка 5 тонн этого продукта.