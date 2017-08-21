Лукашенко приказал создать белорусский суперкомбайн

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется производство суперкомбайна, конкретные наработки которого уже имеются у белорусских конструкторов. Информация о этом опубликована на официальном сайте главы государства.

а зиму президент уже запланировал посещение предприятия, чтобы лично ознакомиться с производством обновленных моделей. Помимо этого Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил местным промышленникам к уборочной поре 2018 года модернизировать модель белорусского комбайна «Полесье». Президент считает зерноуборочную машину неплохой и ничем не уступающей импортным аналогам.

Однако белорусские конструкторы решили не останавливаться на достигнутом и заявили, что есть некоторые направления, по которым комбайн может быть улучшен. Важным добавлением от Лукашенко было требование, чтобы двигатели для комбайнов производились в Белоруссии, поскольку страна, по его словам, обладает всеми необходимыми для этого мощностями.