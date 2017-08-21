Лукашенко приказал создать белорусский суперкомбайн

Минздрав назвал самое слабое место россиян
Выводы ведомства основаны на статистике заболеваемости среди взрослого населения страны.
Выводы ведомства основаны на статистике заболеваемости среди взрослого населения страны.
Судя по результатам исследований, за последние пять лет качество хлебобулочных изделий в стране значительно улучшилось.
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется производство суперкомбайна, конкретные наработки которого уже имеются у белорусских конструкторов. Информация о этом опубликована на официальном сайте главы государства.
а зиму президент уже запланировал посещение предприятия, чтобы лично ознакомиться с производством обновленных моделей. Помимо этого Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил местным промышленникам к уборочной поре 2018 года модернизировать модель белорусского комбайна «Полесье». Президент считает зерноуборочную машину неплохой и ничем не уступающей импортным аналогам.
Однако белорусские конструкторы решили не останавливаться на достигнутом и заявили, что есть некоторые направления, по которым комбайн может быть улучшен. Важным добавлением от Лукашенко было требование, чтобы двигатели для комбайнов производились в Белоруссии, поскольку страна, по его словам, обладает всеми необходимыми для этого мощностями.