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    • Опубликована
    • сегодня в 15:34

Лукашенко приказал создать белорусский суперкомбайн

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется производство суперкомбайна, конкретные наработки которого уже имеются у белорусских конструкторов. Информация о этом опубликована на официальном сайте главы государства.

а зиму президент уже запланировал посещение предприятия, чтобы лично ознакомиться с производством обновленных моделей. Помимо этого Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил местным промышленникам к уборочной поре 2018 года модернизировать модель белорусского комбайна «Полесье». Президент считает зерноуборочную машину неплохой и ничем не уступающей импортным аналогам.

Однако белорусские конструкторы решили не останавливаться на достигнутом и заявили, что есть некоторые направления, по которым комбайн может быть улучшен. Важным добавлением от Лукашенко было требование, чтобы двигатели для комбайнов производились в Белоруссии, поскольку страна, по его словам, обладает всеми необходимыми для этого мощностями.

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