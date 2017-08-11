Адвокат Серебренникова приехал к нему в Следственный комитет

Лукашенко приказал создать белорусский суперкомбайн
Новая машина для уборки зерновых культур должна превосходить заграничные аналоги.
Новая машина для уборки зерновых культур должна превосходить заграничные аналоги.
Выводы ведомства основаны на статистике заболеваемости среди взрослого населения страны.
В Следственный комитет, куда ранее доставили на допрос арестованного Кирилла Серебренникова, прибыл его адвокат Дмитрий Харитонов. СМИ сообщали, что режиссер отказывался отвечать на вопросы следователей в отсутствие своего защитника.
«Никто никогда не думал о задержании, два раза мы были здесь на следственных действиях, приходили по простому звонку, не нужно было никаких действий, которые были предприняты сегодня», - прокомментировал ситуацию юрист по просьбе журналистов, выразив надежду на то, что все участники событий проявят благоразумие.
Серебренников был арестован сегодня в рамках уголовного дела о хищении 68 млрд рублей из бюджетных ассигнований на реализацию театрального проекта «Платформа», которым занималась «Седьмая студия» (режиссер является ее основателем). До этого он проходил по делу в качестве свидетеля, но, судя по всему, ситуация изменилась из-за показаний бухгалтера «Седьмой студии», также задержанной в рамках следствия.
Экс-министр финансов РФ и действующий Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин написал в Twitter: «Арест режиссера - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей».
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что Серебренникову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. «Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере», - пояснила она. Указанная статья предусматривает также санкцию в виде штрафа в размере 1 млн рублей и более.
Ранее NewsInfo сообщал, что Следственный комитет проводил экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, и по этой причине режиссер достаточно долго - с весны нынешнего года - не мог покинуть страну
Фото: Col. Hans Landa (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons