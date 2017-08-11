Адвокат Серебренникова приехал к нему в Следственный комитет

В Следственный комитет, куда ранее доставили на допрос арестованного Кирилла Серебренникова, прибыл его адвокат Дмитрий Харитонов. СМИ сообщали, что режиссер отказывался отвечать на вопросы следователей в отсутствие своего защитника.

«Никто никогда не думал о задержании, два раза мы были здесь на следственных действиях, приходили по простому звонку, не нужно было никаких действий, которые были предприняты сегодня», - прокомментировал ситуацию юрист по просьбе журналистов, выразив надежду на то, что все участники событий проявят благоразумие.

Серебренников был арестован сегодня в рамках уголовного дела о хищении 68 млрд рублей из бюджетных ассигнований на реализацию театрального проекта «Платформа», которым занималась «Седьмая студия» (режиссер является ее основателем). До этого он проходил по делу в качестве свидетеля, но, судя по всему, ситуация изменилась из-за показаний бухгалтера «Седьмой студии», также задержанной в рамках следствия.

Экс-министр финансов РФ и действующий Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин написал в Twitter: «Арест режиссера - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей».

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что Серебренникову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. «Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере», - пояснила она. Указанная статья предусматривает также санкцию в виде штрафа в размере 1 млн рублей и более.

Ранее NewsInfo сообщал, что Следственный комитет проводил экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, и по этой причине режиссер достаточно долго - с весны нынешнего года - не мог покинуть страну , хотя по своей профессиональной деятельности имел определенные планы на зарубежное сотрудничество.

Фото: Col. Hans Landa (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons