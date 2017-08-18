На «Армии-2017» покажут неуправляемый снаряд для «Солнцепека»

NASA транслирует «великое солнечное затмение» онлайн
Правда, сайт, на котором ведется прямая трансляция полного затмения Солнца, постоянно «виснет».
Правда, сайт, на котором ведется прямая трансляция полного затмения Солнца, постоянно «виснет».
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Специализирующийся на разработке и производстве реактивных систем залпового огня тульский холдинг НПО «Сплав» собирается усовершенствовать тяжелую огнеметную систему (ТОС) 1А «Солнцепек».
«Ведется модернизация ТОС-1А. Основные изменения коснутся боеприпаса. Планируется существенно повысить точность и дальность ведения огня. Кроме того, будет использовано колесное шасси», - говорится в сообщении пресс-службы «Сплава».
Неуправляемый реактивный снаряд в снаряжении термобарической смесью для «Солнцепека» будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который открывается завтра в подмосковной Кубинке.
«Солнцепек» состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Армии с 2001 года и до сих пор уникален по мировым меркам. Эта ТОС создана на базе танка Т-72 путем размещения на нем платформы с пакетом из 24 направляющих труб для реактивных снарядов. Ее специализация - поражение живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, вывод из строя легкобронированной техники и транспортных средств, огневая поддержка пехоты и танков.
Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм на дистанцию до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется, происходит объемно-детонирующий подрыв. В результате возникают высокотемпературное поле и ударная волна на площади до 40 тыс. м².