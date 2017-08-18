На «Армии-2017» покажут неуправляемый снаряд для «Солнцепека»

Специализирующийся на разработке и производстве реактивных систем залпового огня тульский холдинг НПО «Сплав» собирается усовершенствовать тяжелую огнеметную систему (ТОС) 1А «Солнцепек».

«Ведется модернизация ТОС-1А. Основные изменения коснутся боеприпаса. Планируется существенно повысить точность и дальность ведения огня. Кроме того, будет использовано колесное шасси», - говорится в сообщении пресс-службы «Сплава».

Неуправляемый реактивный снаряд в снаряжении термобарической смесью для «Солнцепека» будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который открывается завтра в подмосковной Кубинке.

«Солнцепек» состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Армии с 2001 года и до сих пор уникален по мировым меркам. Эта ТОС создана на базе танка Т-72 путем размещения на нем платформы с пакетом из 24 направляющих труб для реактивных снарядов. Ее специализация - поражение живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, вывод из строя легкобронированной техники и транспортных средств, огневая поддержка пехоты и танков.

Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм на дистанцию до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется, происходит объемно-детонирующий подрыв. В результате возникают высокотемпературное поле и ударная волна на площади до 40 тыс. м².