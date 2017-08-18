NASA транслирует «великое солнечное затмение» онлайн

На территории Соединенных Штатов началось так называемое великое солнечное затмение (его назвали так потому, что впервые за 99 лет его увидят на всей континентальной часть страны от западного до восточного побережья, в 14 штатах, - то есть на площади 113 на 4,8 тыс. километров).

Полное солнечное затмение смогут наблюдать воочию только жители территории от Орегона до Южной Каролины - причем недолго (от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд), в остальных районах США солнечный диск скроется лишь частично. В столице страны Вашингтоне на пике затмения видимой останется только пятая часть Солнца.

Прямая трансляция , которую ведет американское космическое агентство NASA на специальной интернет-странице, постоянно «виснет» из-за колоссального наплыва желающих увидеть затмение.