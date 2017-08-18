Турецкая армия - это колосс на глиняных ногах

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал громкое заявление, которое вряд ли может быть выполнимо в ближайшее время.

Следующей целью турецкой армии в Сирии после освобождения от боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) города Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо станет Ракка, -заявил Чавушоглу.

«В последние дни мы значительно продвинулись вперёд в Аль-Бабе. Следующей нашей целью станет операция в Ракке. Мы можем отправить туда силы спецназа, также стоит сотрудничать с оппозицией» — приводит слова главы турецкой дипломатии газета Hurriyet.

Армия Турции в боях под Аль-Бабом продемонстрировала полную несостоятельность как серьёзная военная сила. В настоящий момент осуществлено тактическое окружение города, и оно осуществлено благодаря наступлению сирийской армии. Турки начинали наступление, имея более 60 танков, около 140 бронемашин и около 40 различных артиллерийских систем. «Халифат» располагал на подступах к Аль-Бабу и в самом городе 3−4 тыс. боевиками и порядка 10 единицами бронетехники.

На днях Минобороны РФ сделало заявление, в котором говорилось, что российские ВКС нанесли более 250 авиаударов по окрестностям Аль-Баба. Это позволило сирийской армии (САА) значительно продвинуться в сторону города, преодолев несколько чрезвычайно укрепленных районов. При этом ВКС наносили большую часть ударов на турецком направлении, на котором так же плохо, как и армия, себя показали турецкие ВВС, которые пытались взаимодействовать с ВКС РФ.

Более того, турецкие ВВС отличились тем, что нанесли авиудары по своим союзникам (2 подтвержденных), российские ВКС в этом плане отличаются от всех участников Ближневосточных конфликтов, поскольку ни разу не атаковали своих союзников.

Турецкую армию, вычищенную Эрдоганом, можно сравнить с Российской перед первой чеченской кампанией. И несмотря на то, что Турецкая армия вторая по численности в НАТО, по сути, она самостоятельно не достигла ни одной победы. Исключением можно считать только вторжение в Ирак, где они продвинулись на несколько километров и создали несколько опорных пунктов. Но всё это сметут прошедшие через горнило гражданской войны вооруженные формирования любой стороны конфликта, если возникнет необходимость.

Почему делаются такие выводы? Ответ очевидный - в 60% случаев турецкая армия отступает с занятых ранее позиций, когда по ним наносят контрудар боевики. А под Аль-Бабом они вообще умудрились потерять за один штурм роту танков "Леопард-2", с которых сразу слетел миф о неуязвимости, после чего их отвели с передовой.

В общем, ситуация складывается так, что без прямого участия российских ВКС и военных советников - побед не достичь. С одной стороны, это отрадно и усиливает влияние нашей страны, с другой, приходит понимание, что тактику современной войны, которая насыщена большим количеством поражающих средств на минимуме пространства, успешно вести без нашей поддержки союзники не в состоянии.

Кстати, похожим образом обстоят дела в Ираке, где подконтрольные американцам коалиционные силы при поддержке американского спецназа штурмуют Мосул, неся немалые потери, и скрывая количество не только убитых солдат, но и мирных жителей. При этом американцы явно будут пересматривать тактику ведения боёв в городской застройке, хотя прошло не более 15 лет с того момента, как они её меняли, после того, как им надрали задницу в Иракском Фаллудже.

Можно констатировать тот факт, что ни одна сторона не способна в кратчайшие сроки, без значительного усиления воинских контингентов, нанести поражение террористическим группировкам, даже несмотря на то, что часть из них более не получает поддержки от монархий залива и США.

Террористические группировки сокращают протяженность фронтов и концентрируются на определенных направлениях, и в итоге все громкие заявления политиков оказываются пустой болтовнёй, которую подкрепляет только одно - количество загубленных в войне людей. А турецкий спецназ такой же миф, как и турецкая армия - иначе почему они больше месяца не могут взять небольшой город Аль Баб?!

Вот так, маленькая победоносная война Эрдогана постепенно превращается в затяжную, с неясными перспективами как для экономики страны, так и для её безопасности. Бестолковое управление армией, которая три месяца не может взять небольшой город, уже понизило влияние Турции на соседей, это может иметь долгосрочный эффект, единственным решением может стать введение в сражения крупных воинских формирований.

В тоже время растёт влияние России на Ближнем Востоке. С каждым днём в арабских изданиях раздаётся всё больше голосов не столько поддерживающих Россию, сколько восхищающихся мощью нашей страны, её решимостью применения силы и качеством нашего оружия, эффективность которого уже не вызывает ни у кого сомнений.

Главред группы [club50377583|Мировая Политика], Виталий Sagaidark.

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