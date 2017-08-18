США привезли в Литву первую партию своего сжиженного газа

Министерство энергетики Литвы сообщило о прибытии в порт Клайпеды первого танкера с американским сжиженным газом (СПГ), договор на поставку которого был подписан в июне с энергетической компанией Cheniere (США). Судно под флагом Маршалловых островов доставило в республику порядка 140 тыс. м³ голубого топлива, а следующая партия, по словам главы Минэнерго Жигимантаса Вайчюнаса, придет уже в середине сентября в рамках договора с американской компанией Gas Natural Fenosa. Кроме того, СПГ в Литву поставляют норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading (из Норвегии и Нигерии).

«При росте поставок рано или поздно цена уменьшится», - выразил надежду министр, отметив, что выгоду ощутят на себе литовские потребители. «Газ для потребителей с 1 июля уже начал дорожать, с приходом следующего корыта еще будем ждать подорожания», - заочно отвечают ему жители республики в комментариях под соответствующей новостью на популярном интернет-портале DELFI.

В Клайпедском морском порту есть специальный терминал для хранения сжиженного природного газа, туда и закачают партию из первой поставки, чтобы впоследствии распределить топливо по газовым сетям, а часть отложить в Инчукалнское подземное хранилище.