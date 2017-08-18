Минфин сообщил о полной расплате по советским долгам

Россия 8 августа единовременно погасила остававшуюся с советских времен задолженность в размере 125,2 млн долларов перед Боснией и Герцеговиной - точнее, ее долю в рамках «обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом» с бывшей Социалистической федеративной республикой Югославия (СФРЮ), сообщили в министерстве финансов РФ.

Соглашение об урегулировании стороны подписали в Москве 21 марта, оно вступило в силу 20 июля. Поскольку Босния и Герцеговина оставалась последним иностранным кредитором, кредитные обязательства перед которым не были урегулированы, теперь можно считать решенным вопрос о внешнем долге РСФСР и Советского Союза, взятом на себя современной Россией.

Фактически же РФ до конца 2025 года должна выплатить еще 594,3 млн долларов Республике Корея, с которой заключено двустороннее межправительственное соглашение как с официальным кредитором. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак ранее пояснял, что Россия расплачивалась по этому долгу товарными поставками, но «потом, в конечном итоге, договориться не сумели - и сохраняется график разовых платежей». По его словам, Москва предложила Сеулу досрочное погашение без премии к основной сумме долга, но получила отказ. «У них собственные внутренние ограничения есть на этот счет. Но мы премию давать не захотели», - подытожил Сторчак.

При этом Россия является одним из мировых лидеров по объему списанных долгов. В 2000 году Вьетнаму, задолжавшему 11 млрд долларов за военную технику и строительство объектов в сфере обороны, простили 9,5 млрд долларов. В 2003 году был списан практически весь долг Монголии (11 млрд долларов), на такую же сумму в августе 2006 года реструктурировали долг Афганистана за поставки советского оружия, а в сентябре 2012 года - северокорейский долг за технику, энергоносители, продукты и строительство заводов. Должником-рекордсменом была Сирия, кредит которой к началу 2005 года превысил 13 млрд долларов, тогда же Путин списал 10 млрд из этой суммы в обмен на преференции для российских бизнесменов. В кризисный 2008 год Москва простила 4,6 млрд долларов долга Ливии, которая в качестве компенсации пообещала запустить совместный с РЖД проект строительства железной дороги на 2,5 млрд долларов (он впоследствии был заморожен из-за политического кризиса и переворота в стране).